В праздники в БСМП Петрозаводска к травматологу обратились 660 человек

Глава Карелии Артур Пафенчиков на своей странице в соцсетях высказал озабоченность озсросшим травматизмом жителей Петрозаводска в новогодние каникулы. Он не исключает, что с причинами травмирования людей будет прокуратура республики.

Приводим его пост дословно.

«Новогодние праздники позади. В этом году в Карелии они прошли относительно спокойно. Однако одной из главных проблем стал гололед, причем как в Петрозаводске, так и в других городах и поселках Карелии.

Этому способствовала постоянная смена погоды, когда минусовые температуры сменялись оттепелью. И если нареканий по поводу состояния региональных, федеральных трасс, а также центральных магистралей практически не было, то дворовые территории зачастую были похожи на каток. Были вопросы и к муниципальным дорогам. Как результат – всплеск обращений в медицинские учреждения республики по поводу травм, полученных при падении.

С 31 декабря по 8 января в БСМП к травматологу обратились 660 человек, 50 из них были госпитализированы. Кроме того, помощь нейрохирурга понадобилась 225 пациенту, 31 из них – в условиях стационара. Сейчас идет сбор информации о получивших травмы в районах, она станет известна на следующей неделе.

Пик пришелся на период с 1 по 4 января. Травматологическое отделение БСМП было переполнено. Поэтому приняли решение подключить другие медучреждения. В частности, помощь оказывалась специалистами Республиканской больницы. В Пряжинскую ЦРБ направляли на реабилитацию тех, кто уже перенес операцию. Несмотря на праздничные дни, в поликлиниках начали работать травматологи, открылись рентгенкабинеты.

В связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и не посыпанных дворов дал поручение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры по устранению наледи».

Напомним, за первые сутки нового 2020 года из-за гололеда в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи поступило очень много пациентов с переломами. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В связи с этим 5 января в 19:00 он провел экстренное совещание с главными врачами Больницы скорой медицинской помощи Натальей Алонцевой и Республиканской больницы имени Баранова – Тамази Карапетяном. На тот момент в травматологическом отделении БСМП на 70 койках находились до 90 человек. Кроме того, один пациент с угрожающим состоянием находился в нейрохирургическом отделении.