В Петрозаводске переполнено травматологическое отделение БСМП

В Петрозаводске за первые сутки нового 2020 года из-за гололеда в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи поступило очень много пациентов с переломами. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

В связи с этим 5 января в 19:00 он провел экстренное совещание с главными врачами Больницы скорой медицинской помощи Натальей Алонцевой и Республиканской больницы имени Баранова – Тамази Карапетяном. На данный момент в травматологическом отделении БСМП на 70 койках находятся до 90 человек. Один пациент с угрожающим состоянием находится в нейрохирургическом отделении.

Кроме того, с завтрашнего дня часть больных с проксимальными переломами бедра будут перенаправляться в травматологическое отделение Республиканской больницы.