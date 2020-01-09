9 января: главные видео, фото и новости дня
— Самолет из Москвы не может вылететь в Петрозаводск. Возможная причина задержки рейса – неочищенная посадочная полоса в аэропорту «Петрозаводск».
— Елену Яковлеву на съемках в Карелии восхитили деревья и мох. Актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Последний богатырь», съемки которого проходили в республике.
— Минздрав Карелии: решен вопрос с нехваткой мест в травматологии БСМП. Поток пациентов с переломами приняли поликлиники Петрозаводска и травмпункт.
— Медведев разрешил продать детский лагерь в Карелии. Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
— Карельская лайка официально признана охотничьей породой собак. Ранее собак выведенных из старокарельской зверовой лайки по международным стандартам именовали финским шпицем.
— Сегежские активисты собрали почти 140 тысяч для проведения экспертизы. Жители города Карелии продолжают сбор средств для того, чтобы пригласить эксперта из другого региона: не хватает 56 тысяч рублей.
— Петрозаводчан попросили поделиться свадебными фотографиями. 25-летний юбилей Дворца бракосочетаний отметят городским фотоконкурсом: победителям пообещали памятные подарки.
— Ветхие ФАПы заменят на новые в пяти районах Карелии. Фельдшерско-акушерские пункты отстроят заново за счет средств федерального бюджета.
— Петрозаводчане пробежали почти две тысячи километров 1 января. Самому юному участнику новогодних забегов было 6 лет, а самому старшему - 76.
— Завтра жители Карелии смогут увидеть лунное затмение. Своей максимальной фазы затмение достигнет вечером, в начале одиннадцатого.
— По Костомукше разгуливает росомаха. Дикое животное удалось снять на видео одному из горожан.