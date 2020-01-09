09 января 2020, 21:55
Общество

9 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Самолет из Москвы не может вылететь в Петрозаводск. Возможная причина задержки рейса – неочищенная посадочная полоса в аэропорту «Петрозаводск».

Елену Яковлеву на съемках в Карелии восхитили деревья и мох. Актриса сыграет одну из главных ролей в фильме «Последний богатырь», съемки которого проходили в республике.

Минздрав Карелии: решен вопрос с нехваткой мест в травматологии БСМП. Поток пациентов с переломами приняли поликлиники Петрозаводска и травмпункт.

Медведев разрешил продать детский лагерь в Карелии. Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Карельская лайка официально признана охотничьей породой собак. Ранее собак выведенных из старокарельской зверовой лайки по международным стандартам именовали финским шпицем.

Сегежские активисты собрали почти 140 тысяч для проведения экспертизы. Жители города Карелии продолжают сбор средств для того, чтобы пригласить эксперта из другого региона: не хватает 56 тысяч рублей.

Петрозаводчан попросили поделиться свадебными фотографиями. 25-летний юбилей Дворца бракосочетаний отметят городским фотоконкурсом: победителям пообещали памятные подарки.

Ветхие ФАПы заменят на новые в пяти районах Карелии. Фельдшерско-акушерские пункты отстроят заново за счет средств федерального бюджета.

Петрозаводчане пробежали почти две тысячи километров 1 января. Самому юному участнику новогодних забегов было 6 лет, а самому старшему - 76.

Завтра жители Карелии смогут увидеть лунное затмение. Своей максимальной фазы затмение достигнет вечером, в начале одиннадцатого.

По Костомукше разгуливает росомаха. Дикое животное удалось снять на видео одному из горожан.

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