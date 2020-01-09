09 января 2020, 14:48
Общество

Сегежские активисты собрали почти 140 тысяч для проведения экспертизы

Жители города Карелии продолжают сбор средств для того, чтобы пригласить эксперта из другого региона: не хватает 56 тысяч рублей

Неравнодушные сегежане продолжают искать средства на проведение независимой экспертизы в «городе мертвых птиц». «На счету 139 301, осталось собрать 56 199 рублей», - сообщили активисты в группе «Хочу дышать. Сегежа».

Напомним, сегежане поставили под сомнение результаты проверки экологической обстановки в городе. Экспертизу проводило республиканское управление Роспотребнадзора. С середины декабря городские активисты собирают средства на привлечение независимого эксперта.

27 декабря срок сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы был продлен до 31 января 2020 года, сообщается в той же группе.

Ранее власти сообщили о том, что исследования проб воздуха, воды, почвы, снега в Сегеже не выявили концентрации опасных веществ. По словам экспертов, причиной гибели птиц стало превышение содержания поваренной соли и инфекционное заболевание.

13 ноября Сегежу окутало плотным смогом. На следующий день местные жители обнаружили, что снег пожелтел и город усыпан тушками мертвых птиц, в основном голубей.  Журналист нашего портала, который выезжал на место ЧП, выяснил, что голуби стали умирать около месяца назад, то есть до возможного выброса с Сегежского ЦБК, который произошел 13 ноября. Подробнее об этом в нашем материале: «Город мертвых голубей: репортаж из Сегежи, напуганной экологическим ЧП». Свою версию и причины случившегося коллапса рассказали на Сегежском ЦБК. Подробнее - здесь.

Ранее в этом сюжете:

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