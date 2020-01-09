Более полутора тысяч подростков трудоустроят в Карелии

Более 1500 подростков планируют временно трудоустроить на предприятия республики, сообщается на сайте правительства Карелии.

«На реализацию мероприятия республиканским бюджетом на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены финансовые средства в размере 11,7 млн рублей, из них на этот год - 6,2 млн рублей»,

- уточняется в информационном сообщении.

В правительстве рассказали, что в прошлом году 1549 подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, работали как в Петрозаводске, так и в районах республики. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время были трудоустроены в общеобразовательные и спортивные школы, детские сады, в управляющие компании, администрации поселений. Также органами службы занятости был определен ориентир на трудоустройство детей на предприятия реального сектора экономики. Более 300 ребят работали в АО «Кондопожский ЦБК», АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «ПКС – Водоканал», Филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.Петрозаводске, ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», ООО «Кареллестранс», в ООО «Суоярвский хлебозавод», ЗАО «Беломорская ПМК», ООО «Карелиан Вуд Компани», АО «Кала Ранта».

У подростков была возможность познакомиться с производственными процессами на предприятиях, что является основой ранней профориентации. В целом в прошлом году было заключено более 200 договоров с предприятиями и организациями республики на проведение временных работ.

Минимальный размер заработной платы, включая материальную поддержку, при среднем периоде участия во временных работах 10 рабочих дней, в 2019 году увеличился до 5200 руб. с 4300 руб. в 2018 году. Расходы бюджета Республики Карелия на выплату материальной поддержки подросткам составили 2,5 млн рублей (в 2018 году – 1,6 млн рублей).

Наиболее успешно мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время реализованы в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском районах, а также в Петрозаводске. В целом муниципалитеты выделили на эти цели в прошлом году более 5 млн рублей, что на 600 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

На сегодняшний день для стимулирования руководителей предприятий и организаций республики к трудоустройству подростков Управление труда и занятости разработало проект нормативного правового акта, предусматривающего компенсацию затрат работодателей реального сектора экономики на зарплату несовершеннолетних граждан, участников временных работ. Проект находится на согласовании.