Мэрия проводит перерегистрацию петрозаводчан, нуждающихся в жилье

Администрация Петрозаводска проводит перерегистрацию горожан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В соответствии с республиканским законом, такую перерегистрацию необходимо выполнять раз в три года.

Как рассказали в мэрии карельской столицы, горожанин, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, обязан представить сведения, подтверждающие его право состоять на учете. В случае, если у человека за истекший период не произошло изменений в ранее предоставленных сведениях, он оформляет расписку, которой подтверждает неизменность ранее предоставленной информации. Если же произошли изменения в ранее предоставленных сведениях, гражданин обязан предоставить подтверждающие это документы. В таком случае рассматривается вопрос о сохранении за человеком права состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении с учетом предоставленных документов.

Сведения принимают в отделе учета и распределения жилья управления жилищного хозяйства администрации по адресу: проспект Ленина, д.2, кабинет 330. Справки по телефону: 71-34-85.