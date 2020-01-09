Карельская лайка официально признана охотничьей породой собак

Карельская лайка получила законное наименование породы. Это произошло в Москве. На заседании специальной комиссии Российской кинологической федерацией карельскую лайку признали официально и утвердили стандарт породы, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Большая работа для переименования была проделана местными охотоведами. Отстаивала название и ныне ушедшая Лариса Гибет, известная как видный российский селекционер-кинолог и ученый.

Теперь традиционное наименование закреплено за карельской лайкой, которую до этого по международным стандартам именовали финским шпицем. Две разные породы собак – финский шпиц и карельская лайка – очень похожи и зачастую различить их может только специалист. Наша лайка – порода охотничья, а шпиц более декоративная собака. Карельская лайка имеет свою яркую специфику, которая отличает ее от других видов охотничьих лаек и дает большое превосходство этой породе.

«Карелка», как называют ее кинологи, потребляет около 300 г мяса в сутки, при этом отличается высокой физической активностью, выносливостью и темпераментом. Ярко-рыжий окрас шерсти также добавляет собаке уникальности. Замечательная охотница имеет достаточно компактные размеры, что позволяет содержать ее в обычной городской квартире и перевозить на дальние расстояния. Уникальность в охоте дает карело-финской лайке дополнительное превосходство. Собака успешно работает на любого зверя – от хорька до медведя. Для нее характерна аккуратная манера охоты, а сочетание вязкости и верткости с умением тесно сотрудничать с человеком позволяет ей успешно и безопасно вести охоту.

«Карельский бренд удалось отстоять, и теперь рыжая «остроушка» будет гордо носить название породы – карельская лайка»,

– говорится в пресс-релизе министерства.

Для справки

Карельская лайка – охотничья порода собак промыслового типа, которая произошла в результате метизации старокарельской зверовой лайки, распространенной в прежнее время в северной и северо-восточных частях Карелии.