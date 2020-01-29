Жители Сегежи собрали деньги на проведение независимой экспертизы

Сегежанам удалось найти средства на проведение независимой экологической экспертизы. Жители карельского города собрали 195 тысяч 500 рублей на то, чтобы пригласить эксперта из другого региона страны.

«На 19.30 на счету 195 500 рублей. Мы закрыли основной сбор! Всех поздравляю с замечательным событием! Спасибо всем огромное, Вы большие молодцы!»,

- сообщили активисты в группе «Хочу дышать. Сегежа».

Напомним, сегежане поставили под сомнение результаты проверки экологической обстановки в городе. Экспертизу проводило республиканское управление Роспотребнадзора. С середины декабря городские активисты собирают средства на привлечение независимого эксперта.

27 декабря срок сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы был продлен до 31 января 2020 года, сообщается в той же группе.

Ранее власти сообщили о том, что исследования проб воздуха, воды, почвы, снега в Сегеже не выявили концентрации опасных веществ. По словам экспертов, причиной гибели птиц стало превышение содержания поваренной соли и инфекционное заболевание.

13 ноября Сегежу окутало плотным смогом. На следующий день местные жители обнаружили, что снег пожелтел и город усыпан тушками мертвых птиц, в основном голубей. Журналист нашего портала, который выезжал на место ЧП, выяснил, что голуби стали умирать около месяца назад, то есть до возможного выброса с Сегежского ЦБК, который произошел 13 ноября. Подробнее об этом в нашем материале: «Город мертвых голубей: репортаж из Сегежи, напуганной экологическим ЧП». Свою версию и причины случившегося коллапса рассказали на Сегежском ЦБК. Подробнее - здесь.