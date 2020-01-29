Движение транспорта будет временно ограничено в Петрозаводске

Работы по прокладке тепловых сетей внесут коррективы в привычную схему движения в микрорайоне Перевалка. Улицы Фурманова и Лежневая будут частично закрыты для транспорта с 3 по 7 февраля.

«Временно будет перекрыт участок от пересечения улиц Фурманова и Лежнёвой до пересечения последней с Гражданской улицей»,

- уточнили в мэрии.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее в мэрии Петрозаводска заявили об устранении проблем в приложении «Умный транспорт». Компании-перевозчики и разработчик приложения устранили проблему, возникшую в ноябре и препятствовавшую корректной работе электронного сервиса.