Женщина погибла под колесами поезда в Карелии

Состав «Санкт-Петербург – Сортавала» насмерть сбил женщину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 января, на 192 километре перегона «Элисенваара – Алхо», сообщили в транспортной прокуратуре.

Сейчас Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смерти женщины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Петрозаводске девушка попала под поезд, переходив железнодорожные пути. Трагедия на железной дороге произошла в 15 декабря.