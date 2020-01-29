29 января 2020, 18:22
Общество

Женщина погибла под колесами поезда в Карелии

Трагедия на перегоне «Элисенваара – Алхо» произошла в минувшую субботу
Фото: unsplash.com

Состав «Санкт-Петербург – Сортавала» насмерть сбил женщину. Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 января, на 192 километре перегона «Элисенваара – Алхо», сообщили в транспортной прокуратуре.

Сейчас Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смерти женщины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Петрозаводске девушка попала под поезд, переходив железнодорожные пути. Трагедия на железной дороге произошла в 15 декабря.

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Метки: 
Карелия
Сортавальский район
Лахденпохский район
Элисенваара
алхо
поезд
транспортная прокуратура
новости Карелии