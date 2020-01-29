Бывший гендиректор «Кареллеспрома» проиграл журналистам в суде

Сегодня в Петрозаводском городском суде рассматривался иск бывшего генерального директора «Кареллеспрома» Павла Дегтярева к карельскому изданию о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для подачи иска послужила статья журналиста Светланы Лысенко «Гендиректору «Кареллеспрома» назначена премия в 26 млн рублей за 2018 год», которая вышла в июне 2019 года в интернет-издании «Вести Карелия». В ней рассказывалось, что Дегтярев, возглавивший госкомпанию в 2017 году, по итогам работы за 2018 год получил премию в размере 26 миллионов рублей. Рекордное вознаграждение было объяснено хорошей работой руководителя и высокой прибылью. При этом со ссылкой на мнение экспертов в материале высказывалось сомнение в справедливости столь высокого вознаграждения, так как многие жители Карелии не могут заработать такие деньги в течение все своей жизни.

Дегтярев посчитал, что журналист и издание, высказывая подобные мнения о его работе, задели его честь, достоинство и деловую репутацию. В качестве компенсации морального вреда бывший генеральный директор запросил один миллион рублей.

Выслушав все стороны процесса, судья вынес результативную часть приговора: в иске отказать. Решение суда еще не вступило в законную силу, так как у Дегтярева есть возможность обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Добавим, что глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал столь высокое вознаграждение генерального директора «Кареллеспрома», отметив, что это было законно. Заслуга Дягтерева, по его мнению, заключалась в том, что именно он вывел предприятие из предбанкротного состояния.

«В современных условиях правила игры игнорировать невозможно. Материальное стимулирование необходимо, в том числе на государственной службе. Иначе весь пассионарный эффективный менеджмент уйдет в бизнес. На благо ли это будет государству»,

– сказал глава государства журналистам.

Сейчас Дегтярев возглавляет Управтодор республик Карелия.