Парфенчиков заявил о необходимости высоких зарплат на госслужбе

Сегодня на пресс-конференции глава Карелии Артур Парфенчиков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал беспрецедентную премию, которую получил директор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев.

Напомним, директору госпредприятия по итогам 2018 года были выплачены дивиденды и вознаграждение в размере 10% чистой прибыли холдинга: 26 миллионов рублей. Такая возможность предусмотрена трудовым договором, тем не менее, нынешняя выплата стала рекордной – ни один руководитель «Кареллеспрома» не получал ранее таких денег.

По славам главы Карелии, это, в первую очередь, законно. Кроме того, значительную часть этой суммы он направил на благотворительность. Что касается его заслуг, три года назад предприятие было в предбанкротном состоянии.

«В современных условиях правила игры игнорировать невозможно. Материальное стимулирование необходимо, в том числе на государственной службе. Иначе весь пассионарный эффективный менеджмент уйдет в бизнес. На благо ли это будет государству»,

– сказал глава государства журналистам.

Для справки:

Пассионарии – люди, обладающие врожденной способностью поглощать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать ее в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды.