В перечень требований к вывескам на фасадах внесли поправки

Депутаты Петрозаводского городского совета обсудили список требований к вывескам, размещаемым на фасадах карельской столицы. В перечень внесли необходимые дополнения и изменения, сообщили в горадминистрации.

«На зданиях, построенных до 1961 года включительно, объектах культурного наследия разрешается размещение ограниченных по способу оформления и размещения видов вывесок – допускается размещение только информационных табличек (у входа) и настенных вывесок, выполненных из отдельных элементов: объемные отдельно размещаемые буквы (с подсветкой или без подсветки), логотипы и фирменные знаки без использования подложки. Увеличены предельные размеры информационных табличек (вывесок, информирующих о наименовании, месте нахождения (адресе) и графике работы и состоящих только из текстовой части) – одна из сторон – не более 0,5 м, вторая – не более 0,7 м (ранее – 0,4 м и 0,6 м, соответственно). Кроме того, часть изменений коснулась вывесок, размещаемых на отдельно стоящих нежилых зданиях, строениях, сооружениях (в том числе торговых, развлекательных центров), имеющих одного собственника»,

- сообщается на сайте мэрии.

Горожанам напомнили, что нарушение требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений является административным правонарушением.

«В соответствии с частью 27 статьи 2.14 Закона Республики Карелия «Об административных правонарушениях» влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей»,

- добавили в мэрии.

Для консультаций можно обратиться к специалистам управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ. Телефон приёмной – 70-61-20. Решение Петрозаводского городского Совета от 05.06.2019 № 28/24-479 «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа» можно найти в соответствующем разделе на сайте АПГО.

Напомним, требования к устранению недостатков вводятся поэтапно. Например, для центральной части города, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, Лососинкой и Неглинкой, был установлен срок 3 месяца, для остальной части - 6 месяцев.