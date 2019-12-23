Маленькие спортсменки привезли в Карелию «золото»

Петрозаводские спортсменки вернулись с соревнований в Пскове сразу с несколькими наградами. Воспитанницы спортшколы №6 приняли участие в турнире «Зимний пируэт». Соревнования проходили в Пскове, сообщается на сайте мэрии.

«Золото» открытого турнира завоевали Анжелика Крылова (второй спортивный разряд), Олеся Ефимова (третий спортивный), Ксения Михайлова (первый юношеский). В призёры попали Валерия Хяникяйнен и Антонина Мячина, выступающие по разряду кандидатов в мастера спорта, а также Мария Харина (первый спортивный) и Елизавета Полякова (второй спортивный). Девушки занимаются у тренера Анастасии Семёновой»,

- рассказали об успехах фигуристок в в горадминистрации.

Всего соревнования собрали около ста участников их Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды и Петрозаводска.