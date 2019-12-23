Глава Карелии прокомментировал выход журнала со своим участием

Первый номер журнала «Губернатор» посвящен Карелии из-за ее грядущего юбилея. Об этом на своей пресс-конференции сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, попавший на обложку нового издания. Вопрос об участии регионального руководителя в выходе журнала задал корреспондент портала «Петрозаводск говорит». В первую очередь нас интересовало, тратились ли бюджетные деньги за продвижение Карелии в «глянцевом формате».

– Это была их инициатива. Никаких денег, конечно, мы не платили, – ответил Артур Парфенчиков. – У нас нет возможности, мы жадные в этом плане, мы бы лучше какой-нибудь ФАП еще построили… Люди приехали за свои деньги, предложили сделать первый номер о Карелии. Аргументировали тем, что столетие скоро. Ну и давайте сами уж себя приподнимем – у нас интересный регион, приграничный. Я успел немного журнал почитать, они назвали нас самым европейским регионом России.

Там не только интервью с главой республики, там очень много материалов о наших проектах, наших людях, туризме, истории Карелии. Очень интересные фотографии, всё профессионально. На пользу ли это Карелии? Да, наверное, на пользу,

– отметил губернатор.

Журналист уточнил, рекомендовало ли правительство героев для публикаций. Руководитель региона и здесь ответил отрицательно.

– Нет, я далек от этих вещей. Я сам от них с трудом отбился.

Пресс-секретарь губернатора Марина Кабаютюк добавила, что главу Карелии «поймали» в командировке в Приладожье.

– Корреспондент бегал за нами весь день, потом в перерыве интервью записал. И сами поездки по республике были самостоятельные, мы никак не помогали ни с транспортом, ни с размещением, но помогали с контактами.

Скоро в республику поступит небольшой тираж нового журнала. «Губернатор» будет распространяться бесплатно в местах скопления туристов – например, отелях и ресторанах.