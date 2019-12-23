Электричество отключат завтра в Соломенном

Жителям Соломенного проведется провести несколько часов без электроэнергии. Элекстричество отключат в связи с неотложными работами, сообщает мэрия.

«24 декабря с 10.00 до 15.00 планируется отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное на улицах Прибрежная, Пришвина, Пролетарская, Приозёрная, Лесопильная. Отключение энергоснабжения будет осуществляться в связи с производством неотложных работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания»,

- сообщается на сайте горадминистрации.