Петрозаводчанам покажут новый автотранспорт

Презентация автотранспорта состоится 26 декабря в 12 часов на площади Кирова. О торжественном мероприятии рассказали сотрудники Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Новая техника требуется для совершенствования материально-технической базы отрядов противопожарной и поисково-спасательной служб Карелии. 9 из 13 закупленных машин отправятся для использования при тушении пожаров и создания пунктов обогрева при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами на дорогах в районах республики»,

- сообщили в комитете.

Автотранспорт для оперативных работ приобретён по рекомендации Совета Федерации на средства, выделенные из бюджета Республики Карелия в размере более 9 миллионов рублей.