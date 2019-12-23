«РКС-Петрозаводск» и судебные приставы провели акцию в «Сигме»

В преддверии новогодних праздников «РКС-Петрозаводск» запустили несколько акций, цель которых напомнить горожанам о своевременной оплате услуг ЖКХ

Если вы оплачиваете коммунальные услуги в полном объеме и ежемесячно, вы можете не беспокоиться о своем комфорте, у вас дома будут свет и вода. Если у вас нет долгов, вам не начислят пени, к вам не придут приставы, не опишут ваше имущество и не отвезут ваш автомобиль на штрафстоянку. Вы спокойно отправитесь в отпуск в другую страну, и никто вас не остановит на границе. Вы не расстроитесь, что ваши банковские счета заблокированы в самый неподходящий момент.

Часть организованных «РКС-Петрозаводск» акций имеют поощрительный характер, компания благодарит абонентов за своевременную оплату услуг, каждый плательщик участвует в розыгрыше призов, подробнее вы можете прочитать по ссылке.

Основа работы «РКС-Петрозаводск» с задолженностью горожан - донесение информации о последствиях долгов за услуги ЖКХ. Акция в гипермаркете на прошедших выходных так же была информационной, но яркой и запоминающейся! Буклеты с поздравлением и предупреждающей информацией от «РКС-Петрозаводск» и службы судебных приставов раздавал символ «РКС-Петрозаводск» - бобер. Большому и пушистому зверю радовались посетители торгового центра и с большим удовольствием брали из его лап листовки.

Бобер стал символом «РКС-Петрозаводск» неслучайно: лесной житель живет на реках, строит плотины, чем напоминает работу АО «ПКС-Водоканал». Плотины способствуют очищению рек, так и «РКС-Петрозаводск» постоянно следит за качеством воды, чтобы горожане могли пить воду из под крана и быть уверенными, что городские стоки проходят тщательную очистку перед тем, как попасть в Онежское озеро.

Бобер напоминает вам: заплатите долги за коммунальные услуги, пусть новый год начнется с чистого листа!

Подробности об организаторе, о правилах, месте проведения розыгрыша количестве и порядке получения призов можно узнать на сайте.

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