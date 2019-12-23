Картельный сговор на поставку медтехники: вынесен приговор бизнесменам

Уголовное дело по факту картельного сговора, которое расследовал карельский следком, доведено приговора суда. Речь идет о трех питерских компаниях, которые занимались поставкой медтехники и медикаментов в больницы республики. Руководители коммерческих организаций Санкт-Петербурга признаны виновными в ограничении конкуренции, сообщает СУСК по РК.

Следствием и судом установлено, что с 13.04.2014 по 25.01.2017 питерские бизнесмены, «действуя по предварительному сговору, заключили между собой ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенный в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации».

«Для этого указанные граждане участвовали от имени Обществ в электронных аукционах на поставку товаров медицинского назначения в учреждения здравоохранения Республики Карелия, совершили согласованные действия для создания видимости конкурентной борьбы, стремясь в целях получения максимальной коммерческой прибыли к минимальному снижению начальной (максимальной) цены контракта. В результате противоправных действий указанные лица извлекли доход в крупном размере на сумму более 73 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела участники картеля признали вину»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Приговором суда каждой подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом 250 тысяч рублей.

Как мы писали ранее, речь идет о трех компаниях из Петербурга: ООО «Никамед», ООО «Медлон» и ООО «Медлон –ДВ». Эти фирмы при проведении 94 открытых электронных аукционов на поставку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарств неоднократно вступали в картельные сговоры. Госзаказчиками на торгах выступали более 20 лечебных учреждений Карелии, общая сумма начальной цены контрактов составляла более 74,6 миллиона рублей. В итоге незаконных манипуляций нарушители выигрывали аукционы по максимально выгодной для себя стоимости.

Первоначально были возбуждены уголовные дела, связанные со взятками, которые получали карельские врачи. Подробнее об этом читайте в наших материалах: «Дело карельских врачей»: взятки по разнарядке» и «Дело карельских врачей»: приговор дороже денег». Дальнейшая раскрутка этих схем, в которой принимали участие сотрудники УФАС и правоохранительных органов, позволила выявить картельный сговор между питерскими компаниями.

Добавим, с покупкой медицинского оборудования назревает новый скандал. В этом году УФАС Карелии отменила уже около десяти аукционов на покупку медицинского оборудования для БСМП Карелии, проводимых Управлением капстроительства РК. Подробнее читайте в нашем материале: «Скандал: для БСМП закупают оборудование, которое нельзя использовать».