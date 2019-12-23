Глава Карелии заманит китайцев в Карелию фильмом «А зори здесь тихие»

Сегодня на пресс-конференции в правительстве Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопрос о взаимодействии с Китаем, в частности, насколько оправданы многочисленные поездки карельских чиновников в Поднебесную.

По словам главы Карелии, из Китая привезен важный проект, имеющий отношение к технопарку.

- Эта идея сегодня реализуется в Карелии, все идёт с опережением графика. Завозим оборудование по обработке камня, которого нет в России, - отметил губернатор.

Надеется галва Карелии и на частые обратные визиты и даже знает особенный способ привлечь китайских партнеров.

- Китайский турист - сложный продукт, но нужно сделать так, чтобы он к нам приезжал. Нам есть что предложить. Например, ему интересно побывать на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие», потому что в Китае это фильм номер один, - отметил Артур Парфенчиков.

Один или нет, но фильм «А зори здесь тихие» действительно чрезвычайно популярен в Китае. Произведение Бориса Васильева изучают в китайских школах в рамках обязательного курса по зарубежной литературе, а фильм 1972 г. имеет культовый статус. Его знает каждый китаец, примерно, как россияне знают «Иронию судьбы».

Китайские зрители очень тепло приняли и новую версию хорошо знакомого произведения. Она получила приз на фестивале «Золотая Панда».

Напомним, съемки фильмов и 1972 года, и 2015 года проходили в Карелии.