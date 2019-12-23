Клиника «Кивач» запустила кулинарное приложение

Клиника «Кивач» запустила собственное кулинарное приложение «KIVACH: рецепты для здоровья». Работает оно на платформах App Store и Google Play. В нем собраны самые лучшие рецепты ресторана клиники и кулинарных книг, чтобы можно было в любое время приготовить самостоятельно вкусное и полезное блюдо и удивить интересной подачей своих близких.



Все рецепты основаны на принципах правильного питания. Даже придерживаясь строгой диеты, вы без труда сможете подобрать подходящий рацион.



Для каждого рецепта указана калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов. В приложении представлено как повседневное меню: завтраки, обеды, ужины, супы, основные блюда, смузи, салаты, соусы, закуски и десерты, так и праздничные блюда, в том числе новогоднее меню.

В приложении удобная навигация по поиску блюд: по основным ингредиентам, по длительности приготовления и по сложности. Среди рецептов есть как очень простые, рассчитанные на тех, кто только учится готовить, так и уровня ресторанного шеф-повара – для мастеров кулинарного искусства, которые хотят расширить свои умения и приготовить что-то необычное. Каждый рецепт сопровождается фотографией с эффектным вариантом подачи блюда.



Также в приложении можно выбрать свои предпочтения: вегетарианское или детокс меню, рецепты без глютена, молока и сахара. Это особенно актуально для придерживающихся здорового питания и диет.

Понравившиеся рецепты можно сохранять в избранном, и у вас не возникнет вопросов: «Что приготовить на завтрак, обед или ужин?» или «Как накрыть стол на день рождения?». Вкусные и полезные рецепты уже в вашем телефоне.

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