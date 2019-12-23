23 декабря 2019, 16:55
Общество

Клиника «Кивач» запустила кулинарное приложение

Лучшие рецепты основаны на принципах правильного питания. Даже придерживаясь строгой диеты, вы без труда сможете подобрать подходящий рацион

Клиника «Кивач» запустила собственное кулинарное приложение «KIVACH: рецепты для здоровья». Работает оно на платформах App Store и Google Play. В нем собраны самые лучшие рецепты ресторана клиники и кулинарных книг, чтобы можно  было в любое время приготовить самостоятельно вкусное и полезное блюдо и удивить интересной подачей своих близких.


Все рецепты основаны на принципах правильного питания. Даже придерживаясь строгой диеты, вы без труда сможете подобрать подходящий рацион.

Для каждого рецепта указана калорийность, а также содержание белков, жиров и углеводов. В приложении представлено как повседневное меню: завтраки, обеды, ужины, супы, основные блюда, смузи, салаты, соусы, закуски и десерты, так и праздничные блюда, в том числе новогоднее меню.

В приложении удобная навигация по поиску блюд: по основным ингредиентам, по длительности приготовления и по сложности. Среди рецептов есть как очень простые, рассчитанные на тех, кто только учится готовить, так и уровня ресторанного шеф-повара – для мастеров кулинарного искусства, которые хотят расширить свои умения и приготовить что-то необычное. Каждый рецепт сопровождается фотографией с эффектным вариантом подачи блюда.

Также в приложении можно выбрать свои предпочтения: вегетарианское или детокс меню, рецепты без глютена, молока и сахара. Это особенно актуально для придерживающихся здорового питания и диет.

Понравившиеся рецепты можно сохранять в избранном, и у вас не возникнет вопросов: «Что приготовить на завтрак, обед или ужин?» или «Как накрыть стол на день рождения?». Вкусные и полезные рецепты уже в вашем телефоне.

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Метки: 
клиника кивач
кулинарное приложение
kivach
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Google Play
рецепты
ингредиенты