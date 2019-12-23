Специалист ТГК-1 награжден знаком «50 лет работы в энергосистеме»

20 декабря 2019 года были вручены почетные грамоты и благодарности ПАО «ТГК-1», ПАО «Газпром» и Министерства энергетики Российской Федерации.

Заместитель главного инженера филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», заслуженный энергетик России Павел Ганин был награжден почетным знаком «ТГК-1 – 50 лет работы в энергосистеме».

В период его учебы в Ленинградском энергетическом техникуме руководителем дипломного проекта Павла Ганина стал главный инженер Каскада Свирских ГЭС Семен Казаров, впоследствии ставший идеологом и организатором развития знаменитого «Ленэнерго».

В 60-е годы Павел Дмитриевич приехал в Карелию. Он принимал участие в строительстве и в вводе в эксплуатацию Подужемской и Кривопорожской ГЭС.

«Приятно смотреть, как молодые специалисты дорожат званием энергетика. Надеюсь, что они свяжут всю свою жизнь с этой почетной профессией, пойдут по стопам учителей, воспитывая новое поколение».

– рассказывает Павел Ганин.

В настоящее время Павел Дмитриевич помимо основной деятельности принимает активное участие в воспитании нового поколения энергетиков – читает лекции в Петрозаводском государственном университете, проводит мастер-классы, а также в качестве члена жюри оценивает профессиональное мастерство участников ежегодных соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1».