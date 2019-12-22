Скандал: для БСМП закупают оборудование, которое нельзя использовать

Петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи хотят оснастить аппаратурой, которая не подходит по техническим параметрам. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили сразу несколько осведомленных источников. Информация подтвердилась на комиссиях Антимонопольной службы, где рассматриваются жалобы на проводимые сейчас аукционы. Более того: даже просто изучая объявленные УКСом аукционы, можно заметить странности и несоответствия.

В БСМП Петрозаводска сейчас идет масштабная стройка: возводят новое приемное отделение. Работы курирует Управление капитального строительства Карелии. В этом нет ничего удивительного. Удивительно другое: УКС взял на себя еще и закупку медицинского оборудования для будущего корпуса.

Формальное объяснение данному казусу есть: некоторые аппараты своими характеристиками плотно «привязаны» к проекту здания, а за стройку отвечает именно УКС. Но сама идея того, что покупку медицинских приборов доверили строителям, выглядит экзотично. Этим всегда занималась сама больница, благо у нее имеется и отдел закупок, и инженерно-технический отдел, и тут же, под боком, врачи – узкопрофильные специалисты, которые прекрасно знают, что именно им надо.

– БСМП проделала большую работу, – рассказал порталу «Петрозаводск говорит» источник, близкий к сфере здравоохранения. – Собрали коммерческие предложения (То есть узнали, сколько стоит тот или иной товар на рынке; КП – сумма, от которой отталкиваются при определении начальной цены аукциона. – Авт.). К июлю они были готовы размещать аукционы. Но в мае сюда были назначены два новых начальника УКС. И все закупки забрали под себя. Было условие: всё надо согласовать с больницей! БСМП прислала все данные, готовые технические задания. Но ничего не было учтено.

Техническое задание – ключевой элемент госзаказа. Именно здесь описано, чего хочет заказчик. Специалисты БСМП утверждают: то, что покупает Управление капстроительства, не соответствует потребностям больницы.

Например, больница намеревалась приобрести операционный светильник. По задумке сотрудников БСМП, он должен иметь два купола и аккумулятор. Два купола нужны в том случае, если в больницу доставили пациента, который получил травмы разных частей тела – например, в аварии. Его тогда будут оперировать одновременно две бригады хирургов, и каждой нужен свой источник света. Что касается аккумулятора, это страховка на случай отключения электричества.

– Конечно, в больнице есть резервные источники питания, – объясняет специалист. – Но никто не застрахован от скачка напряжения на этаже или даже в самой операционной. Именно для этого нужен аккумулятор. Однако он в техническом задании, которое составил УКС, не прописан вообще. И второй купол тоже не прописан.

Специалист утверждает, что по имеющемуся техзаданию больнице могут «загнать» самый дешевый светильник за 700-800 тысяч рублей. Между тем, в аукционе ориентировочная цена заявлена на дорогой качественный аппарат – 3,2 миллиона.

Аукцион на покупку светильников уже разыгран. Его стартовая цена составила 5 миллионов 962 тысячи рублей. Контракт на ту же сумму (даже без снижения!) выиграла иногородняя фирма «Техностор».

Светильник без аккумулятора – лишь капля в море. Управление капитального строительства сейчас покупает для БСМП оборудование почти на 90 миллионов рублей. Ну как покупает: ФАС раз за разом отменяет аукционы из-за вопиющих нарушений. Последняя такая отмена произошла в пятницу 20 декабря. Предметом спора были торги на покупку рентгенодиагностического хирургического аппарата. Он нужен для проведения операций с использованием рентгена в режиме реального времени. Начальная цена контракта – 8,8 миллиона рублей.

Жалобу подала компания «Швабе – Северо-запад». Представитель фирмы Николай Каменный объяснил в Антимонопольной службе, что УКС ввел ограничение – применил правительственное постановление о стимулировании российских производителей. Каменный убежден, что заказчики по закону должны были обосновать данное ограничение, но этого сделано не было.

– В связи с этим мы писали запрос на разъяснение. Заказчик ответил – да, обоснования мы не приложили, но в силу сжатых сроков не имеем возможности сделать это, изменения вноситься не будут, – рассказал Каменный. Его слова подтверждаются документами на сайте госзакупок.

То есть УКС даже не стало отрицать, что процедура нарушена. Чиновники просто объяснили это нехваткой времени.

Впрочем, формальные претензии к аукциону меркнут перед его содержанием. «Швабе – Северо-запад» установила, что под техническое задание, сделанное строителями, подходит лишь один рентгенодиагностический аппарат. И установить его в новом корпусе БСМП невозможно.

– Поставка данного оборудования связана с важнейшей характеристикой, непосредственно влияющей на здоровье пациентов: это значение радиационного выхода. И в проекте имеется отдельный том, в котором четко определено единственное оборудование, которое соответствует этим характеристикам, – рассказал антимонопольщикам руководитель отдела закупок БСМП Евгений Шалтаев. – Когда разрабатывался проект, наши инженеры долго согласовывали оптимальный баланс между мощностью оборудования и радиационным выходом.

Но в техническом задании УКС это значение – радиационный выход – вообще не прописано. И тот единственный прибор, который подходит под указанные управлением характеристики, использовать будет нельзя.

– То есть сейчас могут купить аппарат, который мы вообще не имеем права ставить. Нам его никто не согласует просто, – резюмирует специалист. – Все остальные недочеты – что они гарантию меньше прописали, что нормативный срок эксплуатации указан меньше – мы даже не рассматриваем, потому что есть основной фактор, по которому мы просто не сможем принять оборудование. Но нас никто не послушал.

– Если поставить оборудование неподходящих параметров, это будет медленная смерть,

– возмущаются представители больницы.

Еще одна жалоба, на рассмотрении которой удалось присутствовать журналисту портала «Петрозаводск говорит», касается закупки дезинфекционно-моечной машины, низкотемпературного плазменного стерилизатора и облучатель-рециркулятора воздуха. Все эти приборы УКС обозначил как «электрохирургическое оборудование для стерилизации и дезинфекции». Даже не специалист может заметить в этой формулировке некоторое противоречие. И действительно, пятиминутный поиск в интернете дает информацию о том, что «электрохирургическое оборудование» – это набор приборов, с помощью которых проводят операции тканей и внутренних органов. В зависимости от выбранного режима работы может осуществляться как рассечение тканей, так и коагуляция (спайка). Про стерилизацию и дезинфекцию – ни слова. И это очевидно: мойка инструментов не имеет к хирургии никакого отношения.

Терминологическую путаницу в названии аукциона можно было бы объяснить досадным, но не критичным недоразумением. В конце концов, откуда строителям знать про хирургию? Критичны – техническое задание и цена.

– Хотели бы участвовать в аукционе, но это невозможно по определенным причинам. Невозможно подать качественную заявку и выполнить условия контракта. Например, ни одна дезинфекционная моечная машина не подходит под технические характеристики – размеры, мощность… По низкотемпературному стерилизатору прописана определенная модель – корейский Reno S130 (фирма Renosem), – говорит руководитель фирмы «Медстормторг» Алексей Нечаев.

Представители больницы, которой и предстоит пользоваться покупаемым оборудованием, также недовольны техническим заданием.

– Рынок низкотемпературных стерилизаторов не очень большой, там немного моделей. И мы рассматривали эту модель производства Renosem. Отклонили по следующим причинам. Во-первых, это закрытая система. Расходные материалы могут использоваться только конкретного производителя, и он поставит такую цену, которую захочет.

Далее – очень высокая стоимость расходных материалов, то есть – высокая стоимость владения. При нашей потребности – порядка двух миллионов в год. Если мы купим российский низкотемпературный стабилизатор, это будет порядка 400-500 тысяч. Наконец, мы не поняли, есть ли у этого аппарата сервис в России. По другим моделям сервисы есть, и даже в Петрозаводске.

Также из технического задания по непонятным причинам исключен стартовый набор расходных материалов, который позволил бы хотя бы проверить работоспособность машины, – рассказал представитель БСМП Евгений Шалтаев.

Есть у больницы претензии и по дезинфекционной машине.

– Из технического задания опять-таки исключено оборудование, без которого использовать ее будет невозможно. При этом в техзадании, которое когда-то готовила больница, все это было – при меньшей цене контракта, – утверждал специалист на заседании антимонопольной комиссии.

Читателям, которые уже устали от обилия технических деталей, напомним, что речь идет об аппаратах, с помощью которых собираются лечить жителей Петрозаводска и Карелии. И покупаются эти аппараты за огромные бюджетные деньги. К примеру, начальная цена этого контракта – почти 16 миллионов рублей. И есть вопрос: насколько оправданны эти траты? Наш источник, близкий к региональной системе здравоохранения, уверен, что УКС мог бы серьезно сэкономить.

– Моечные дезинфекционные машины стоят от 3,5 до 6,5 миллиона рублей, – сообщил специалист. – Но 6,5 миллиона – это с полной комплектацией, сервисом на два года и так далее. Мы посмотрели, какая машина более-менее подходит под техзадание больницы, запросили коммерческое предложение – 3,5 миллиона рублей. Здесь же стартовая цена заявлена в 8,5 миллиона, таких вообще в стране не торговалось.

По нашим сведениям, ситуацией с аукционами заинтересовались в проекте ОНФ «За честные закупки». К моменту написания этого текста ФАС отменила уже около десяти аукционов на покупку медицинского оборудования, проводимых Управлением капстроительства РК. Было бы логично предположить, что УКС изменит подход к делу. Но нет. Этому удивляются даже в Антимонопольной службе.

– Была декларация со стороны УКС, что будет создана некая согласительная комиссия, которая урегулирует спорные технические моменты, и будет принято единое решение, – напомнил начальник отдела контроля органов власти и закупок Михаил Петров.

– Наши характеристики, жизненно необходимые для больницы, не внесли. То, что мы пытались с ними согласовать – просто плюнули на всё,

– ответил ему представитель БСМП Евгений Шалтаев.

Пытливый читатель мог бы заметить, что в материале не представлена позиция Управления капитального строительства. Ответ прост. Журналист портала «Петрозаводск говорит» побывал на рассмотрении трех жалоб в адрес УКС, а вот само УКС эти заседания проигнорировало. То есть чиновники даже не посчитали нужным явиться в надзорный орган и ответить на претензии со стороны предпринимателей и специалистов БСМП. Очевидно, им неинтересно, отменит ли Антимонопольная служба аукционы на десятки миллионов рублей, и даже попытаться отстоять свою правоту они не хотят.

Отметим, что, вообще-то, каждый отмененный по решению ФАС аукцион влечет за собой наказание в виде штрафа. И штраф этот ложится на заказчика, в данном случае – на Управление капитального строительства Карелии. Получается, деньги из "богатого" регионального бюджета платятся в бюджет федеральный.

История на этом не закачивается. 23 декабря в Антимонопольной службе рассмотрят сразу несколько жалоб на аукционы по закупке медицинского оборудования для БСМП. Там тоже много интересного. Например, УКС намеревается закупить для анестезиологов тележки высотой 10,5 сантиметра и шкафы, которые нельзя ставить в медучреждениях. Портал «Петрозаводск говорит» готовит еще один материал на эту тему. Нам очень интересно знать, как карельские чиновники хотят потратить бездну денег, выделенных на улучшение системы здравоохранения. А еще интереснее - чем пахнут подобные аукционы? Неужели коррупцией?..