Самый мощный салют в истории города прогремит в Петрозаводске

В мэрии Петрозаводска огласили событийный календарь празднования 100-летнего юбилея Республики Карелия

Буквально недавно закончились новогодне-рождественские праздники – для чиновников Петрозаводска это было хорошей репетицией перед празднованием 100-летия Карелии. На тематическом совещании в мэрии прозвучал отчет о том, как город встретил Новый год. Город был на редкость убран и освещен, а огни артобъектов скрасили нам бесснежную зиму.

Но речь уже идет о будущем столетнем праздновании. 2020 год объявлен в России годом Подвига и Славы. Центральным местом празднования 75-й годовщины победы традиционно выбрана площадь Кирова. Как подобает Городу Воинской Славы, состоится военно-исторический парад, а в заключении вся площадь закружится в победном вальсе. Заключительные торжества в сентябре ознаменуются необыкновенным 12-минутным фейерверком над акваторией Онежского озера.

В связи с праздниками, в связи с таким потрясающим салютом, который будет в городе Петрозаводске, встает вопрос безопасности?

«Да, сегодня одним из важных моментов городского тематического совещания было то, что глава Петрозаводского городского округа Ирина Юрьевна Мирошник особое внимание обратила именно на организацию мер безопасности при проведении всех массовых мероприятий в рамках празднования 100-летия Республики,

– рассказала депутат Петросовета Екатерина Реутова.

В связи с высокой опасностью салюта, решено стрелять с баржи, находящейся посреди Петрозаводской губы Онежского озера.

«В финальные 30 секунд салюта будут работать высотные и водные многоуровневые фейерверки. Высота фейерверка будет достигать от глади воды до 350 метров»,

– сказала заммэра Любовь Иконникова.

Главное фото с dvinanews.ru