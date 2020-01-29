Новые маммографы появились в районных больницах Карелии

Все центральные районные больницы республики оснастили современными маммографами. Кроме того, медицинское оборудование появилось и в городской поликлинике №3 Петрозаводска. Дорогостоящую технику закупили в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщили в правительстве Карелии.

«В 2019 году за счет средств бюджета Республики Карелия - около 12 миллионов рублей - современная цифровая техника приобретена для Межрайонной больницы №1 г. Костомукша, за счет средств обязательного медицинского страхования – для Олонецкой ЦРБ и Городской поликлиники №3 Петрозаводска»,

- уточняется на сайте правительства.

Жителям Карелии напомнили, что маммография - наиболее информативный и достоверный, безболезненный и быстрый метод рентгеновской диагностики патологий молочной железы, в том числе онкологических заболеваний на ранней стадии, когда возможно успешное лечение.