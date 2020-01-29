Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль

75-летний Томас Маркл, отец Меган Маркл, вызвал принца Гарри на словесную дуэль в эфире телешоу «Доброе утро, Британия!». Мужчина уверен, что именно Гарри виноват в крахе его отношений со звездной дочерью Меган Маркл.

«Веди себя как мужчина! Ты должен встретиться со мной и поговорить. Я буду рад дуэли с Гарри в любой момент. Мы проведем всего один раунд. Только так мы сможем во всём разобраться»,

- обратился Томас Маркл к принцу Гарри.

Мужчина уточнил, что, конечно, не собирается стреляться с зятем, сообщает Cosmopolitan. Им будет достаточно словесной перепалки. Томас выразил уверенность, что даже самый ожесточенный спор с супругами лучше их молчания, поскольку только так сможет родиться истина.

Отчужденный отец герцогини выразил мнение, что муж плохо влияет на Меган.

«Я думаю, что Гарри очень неуверенный человек, и это переносится на мою дочь… Всё, что она делает, - это заботится о нем»,

- отметил мужчина.

Он обвинил Гарри в том, что тот переложил всю ответственность и бремя вины на хрупкие плечи супруги. Это произошло, когда бывшая американская актриса во время африканского тура призналась, что борется с несправедливым общественным отношением к ней. Томас заявил, что Меган, которая старше мужа на три года, была вынуждена взвалить на себя всю тяжесть эмоциональной ответственности в их браке.

Мужчина признался, что разговаривал с Гарри до свадьбы. После этого зять ему ни разу не позвонил. С Меган после свадьбы он разговаривал лишь однажды - когда стало известно содержание письма, которое она написала словоохотливому отцу. Из-за публикации этого послания герцоги Сассекские готовятся к судебной тяжбе с несколькими изданиями. Томас подтвердил, что намерен выступить в суде с показаниями. По его словам, для него это единственная возможность увидеть дочь, которая полностью исключила его из своей жизни, сообщает The Sun.

Томас не одобрил решения Меган и Гарри о сложении королевских полномочий. В то же время он пожелал герцогам Сассекским и их сыну Арчи счастья в их новой жизни. «Я надеюсь, что они останутся вместе, будут любить друг друга и заботиться о своем ребенке, моем внуке. Я надеюсь, что когда-нибудь мы снова будем вместе. Но мне 75 лет, поэтому у меня не так много времени», - резюмировал мужчина.