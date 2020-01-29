Внесены изменения в расписание междугородних автобусов

«Карелавтотранс» предупредил жителей и гостей Карелии о предстоящих изменениях в расписании движения автобусов с автовокзала Петрозаводска.

Так, перевозчик «Нордлайн» с 29 января временно приостанавливает рейс по маршруту №802 «Петрозаводск – Вытегра» отправлением из Петрозаводска в 12:00 по нечетным дням (из Вытегры по четным дням в 07:30)

С 2 февраля перевозчик «Эколайнс Рус» приостанавливает ежедневный рейс по маршруту №1098 «Петрозаводск – Санкт-Петербург» отправлением из Петрозаводска в 11:30 (из Санкт-Петербурга в 14:15).

С 3 февраля вносятся изменения в расписание движения автобуса маршрута №518 «Петрозаводск – Видлица через Олонец». Рейс продлевается до поселка Салми и будет выполняться отправлением с автовокзала Петрозаводска в 11:00 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.