В Сегеже объявили лотерею для сбора денег на экспертизу воздуха

Жителям Карелии предложили участвовать в благотворительной лотерее по сбору средств на экспертизу в Сегеже. Информация об этом опубликована в группе «Хочу дышать. Сегежа».

– Разыгрывается замечательная игрушка ручной работы Хрюшка-символ достатка и благополучия, кто даст за нее рубль, вернет три. Игрушку связала и предоставила сегежская рукодельница. Победителя определим с помощью приложения рандомайзер. Если победитель будет из другого города, приз вышлем почтой России, – сообщают активисты.

Также участникам лотереи предлагаются утешительные призы – в основном принадлежности для женского туалета. Отметим, что активисты уже собрали значительную сумму.

Напомним, жители Сегежи намерены собрать 200 тысяч рублей, чтобы оплатить независимую экологическую экспертизу. О плохой экологической обстановке в городе заговорили после того, как в ноябре 2019 года здесь пожелтел снег и стали умирать голуби. Вскрытие птиц показало, что их гибель, возможно, связана с отравлением солью, однако причину «выброса» – так называют произошедшее местные жители – официально никто не установил.

Подробности – в нашем репортаже «Город мертвых голубей».