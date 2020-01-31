На экологическую экспертизу в Сегеже скинулись около тысячи человек

Около тысячи человек пожертвовали деньги на проведение независимой экологической экспертизы в Сегеже. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказала экоактивист Наталья Пастушенко, организовавшая сбор средств.

По словам Пастушенко, решение объявить сбор далось ей очень тяжело:

« Это все-таки деньги, и деньги чужие. И столько было грязи вылито на нас, что руки опускались. Но дотянули до конца все-таки » .

Сбор длился полтора месяца. Наталья Пастушенко сообщила, что средства присылали со всей России: из Москвы, Великих Лук, Санкт-Петербуга, Екатеринбурга, а также из карельских городов и поселков. Наибольшее пожертвование составило три тысячи рублей. Многие граждане присылали деньги по несколько раз; Пастушенко отмечает, что требуемую сумму – почти 200 тысяч рублей – удалось собрать именно благодаря таким людям.

Компания, которая будет проводить экспертизу, уже прислала договор. Он с открытой датой: специалисты будут ждать, когда в Сегеже наступят погодные условия, благоприятные для исследований.

Напомним, сегежане поставили под сомнение результаты проверки экологической обстановки в городе. Экспертизу проводило республиканское управление Роспотребнадзора. С середины декабря городские активисты собирают средства на привлечение независимого эксперта.

27 декабря срок сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы был продлен до 31 января 2020 года, сообщается в той же группе.

Ранее власти сообщили о том, что исследования проб воздуха, воды, почвы, снега в Сегеже не выявили концентрации опасных веществ. По словам экспертов, причиной гибели птиц стало превышение содержания поваренной соли и инфекционное заболевание.

13 ноября Сегежу окутало плотным смогом. На следующий день местные жители обнаружили, что снег пожелтел и город усыпан тушками мертвых птиц, в основном голубей. Журналист нашего портала, который выезжал на место ЧП, выяснил, что голуби стали умирать около месяца назад, то есть до возможного выброса с Сегежского ЦБК, который произошел 13 ноября. Подробнее об этом в нашем материале: «Город мертвых голубей: репортаж из Сегежи, напуганной экологическим ЧП». Свою версию и причины случившегося коллапса рассказали на Сегежском ЦБК. Подробнее - здесь.