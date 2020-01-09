Росомаха разгуливает по Костомукше

В Костомукше сразу несколько местных жителей сегодня наблюдали, как по городу бегает росомаха. Животное видели на льду озера Контокки, а также в других местах в городе.

Местный житель Александр Горяйнов снял зверя на видео. Мужчина рассказал изданию «Новости Костомукши», как он сделал эти кадры.

«Это случилось примерно в 13:30. Я стоял на озере, возле кафе «Оазис», - рассказывает Александр. - Вдруг зверь пробежал сбоку, из-за спины. Я сначала подумал, что это собака. Просто сразу не понял, что это росомаха, поэтому и не испугался. Любопытство сильнее страха! Пока доставал телефон, чуть замешкался, и она уже отдалилась. Хотелось поближе снять на видео. Такие кадры - большая редкость».