Завтра жители Карелии смогут увидеть лунное затмение

Завтра на всей территории России, в том числе и в Карелии, можно будет наблюдать первое лунное затмение в нынешнем году. Оно будет полутеневым - то есть Луна зайдет в тень Земли только частично, сообщили на сайте Московского планетария.

Затмение можно будет увидеть после 20:00 10 января. К 22:10 оно достигнет максимальной фазы - 92%. При условии безоблачной погоды можно будет увидеть потемнение нижнего (южного) края лунного диска. В 00:12 затмение завершится.

Всего же в 2020 году должно произойти четыре лунных затмения - все они будут полутеневыми. Вторым после январского станет затмение 5 июня (максимальная фаза 56%), затем 5 июля (35%) и 30 ноября (92%). При этом ноябрьское затмение произойдет днем, а потому наблюдать его будет невозможно.