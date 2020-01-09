ГИБДД предупредила о сильном гололеде на дорогах Карелии

ГИБДД Карелии напомнила водителям о том, что в ближайшие часы на территории республики ожидается понижение температуры воздуха до -1-8 градусов. На дорогах образуется сильная гололедица. Планируя поездки, автомобилистов попросили выбирать разумную скорость движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что чаще всего гололед на дорогах образуется при подъезде к перекресткам, светофорам, пешеходным переходам. Необходимо снижать скорость при подъезде к таким участкам дорог и соблюдать дистанцию.

Также гололед часто образуется у остановок общественного транспорта. Водителям и пешеходам у остановок следует быть особо внимательными. При перепаде температур охлаждение дорожного покрытия на мостах происходит намного быстрее. Чаще всего гололед образуется на склонах и подъемах мостов.

- При поворотах, объездах и обгонах в гололед машину может занести. Помните, при заносе автомобиля нельзя резко тормозить. Соблюдайте дистанцию и помните про опасные места, где риск возникновения гололеда и ДТП максимальный. Берегите себя, - обратились к водителям в ГИБДД.