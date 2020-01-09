Молодого человека будут судить за кражу денег с банковских карт

Прокуратура карельской столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, похитившего более 16 тысяч рублей с помощью найденных банковских карт. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает карельская прокуратура.

Следствием установлено, что в августе 2019 года двое приятелей, находясь подшофе, нашли на улице оброненный кем-то кошелек и передали его продавцу магазина для возврата собственнику. Перед этим обвиняемый, осмотрев находку, обнаружил внутри и забрал себе несколько банковских карт с функцией бесконтактной оплаты.

Достоверно зная о возможности оплаты товаров и услуг стоимостью не более 1000 рублей без ввода пин-кода для доступа к счетам указанных банковских карт, всего за несколько часов он похитил у потерпевшего 16,8 тысячи рублей.

«Уголовное дело в отношении обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Петрозаводский городской суд»,

– говорится в сообщении прокуратуры РК.

Максимальное наказание за это деяние 5 лет лишения свободы.