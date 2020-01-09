Ветхие ФАПы заменят на новые в пяти районах Карелии

Пять ФАПов в районах Карелии заменят на новые, сообщили в правительстве республики. Речь идет о фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в в п.Золотец Беломорского района, п.Новая Габсельга Медвежьегорского района, д.Куганаволок Пудожского района, п.Лахколампи Суоярвского района и п.Ууксу Питкярантского района. В пресс-службе уточнили, что существующие здания имеют стопроцентный износ.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году в Карелии продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи. На эти цели привлечены значительные федеральные средства. За счет федерального бюджета – 27 млн рублей – планируется замена пяти фельдшерско-акушерских пунктов, имеющих 100-процентный износ»,

- рассказали в правительстве.

На мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации из федерального бюджета планируется направить более 120 млн рублей, что позволит осуществить более 100 вылетов с использованием вертолета МИ-8, оснащенного медицинским модулем.

На федеральные средства в сумме 82 млн рублей запланирована закупка девяти мобильных медицинских комплексов: двух передвижных флюорографических кабинетов для Республиканского противотуберкулезного диспансера и Межрайонной больницы №1 (Костомукша), двух передвижных стоматологических кабинетов для Республиканского стоматологического центра и пяти мобильных ФАПов для Олонецкого, Беломорского, Сегежского, Прионежского и Муезерского районов.

Ранее жители Рыборецкого поселения направили министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову письмо, в котором рассказали о неработающем ФАПе, который открыли в октябре 2017 года.