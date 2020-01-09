Петрозаводчане пробежали почти две тысячи километров 1 января

Петрозаводск поддержал всероссийскую акцию «Побегай 1 января!». Традиционный новогодний старт собрал от карельской столицы около двухсот участников. Самому младшему из них - шесть лет, самому старшему - 76, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Основное мероприятие в Петрозаводске организовали Школа бега RunStart и серия стартов RunKarjala. Спортсмены преодолевали классический маршрут от стадиона «Юность» в сторону «Фонтанов» вдоль реки Лососинки и обратно - в зависимости от дистанции. На финише всех ждал сертификат участника. Добавить баллов карельской столице можно было и дистанционно, зафиксировав свой результат на сайте акции.

Общими усилиями, по предварительным данным, Петрозаводск пробежал 1947 километров. Напомним, что в прошлом году карельская столица стала лидером акции. Тогда горожане совершили 221 пробежку общей дистанцией в 2378 километров.