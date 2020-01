Бывший хоккеист «СКА-Карелии» назван самым перспективным игроком НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов Национальный хоккейной лиги. Первое место занял бывший голкипер кондопожской «СКА-Карелии» Игорь Шестеркин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшую среду Шестеркин провел дебютный матч за нью-йоркцев и с первой же попытки помог команде одержать победу, отразив 29 из 32 бросков.

First NHL game ☑️

First NHL win ☑️



Welcome to the Show, Igor Shesterkin!



