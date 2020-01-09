Бывший хоккеист «СКА-Карелии» назван самым перспективным игроком НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов Национальный хоккейной лиги. Первое место занял бывший голкипер кондопожской «СКА-Карелии» Игорь Шестеркин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшую среду Шестеркин провел дебютный матч за нью-йоркцев и с первой же попытки помог команде одержать победу, отразив 29 из 32 бросков.

First NHL game ☑️

First NHL win ☑️



Welcome to the Show, Igor Shesterkin!



NHL x @MGMResortsIntl pic.twitter.com/BjDO4eWk5D — NHL (@NHL) January 8, 2020

Второе место в рейтинге также занял россиянин: задрафтованный «Флоридой Пантерз» форвард Григорий Денисенко, выступающий сейчас за ярославский «Локомотив». Действующие игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов (выбор «Миннесоты Уайлд») и Александр Романов (выбор «Монреаль Канадиенс») заняли четвертое и пятое места соответственно.

Напомним, Игорь Шестеркин играл за кондопожскую команду «СКА-Карелия» в 2014 году. Тогда этот клуб выступал в Высшей хоккейной лиге. Летом 2019 года Шестеркин перебрался за океан, где сначала выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», а в ночь на 8 января дебютировал за основной состав знаменитой команды.