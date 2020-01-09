09 января 2020, 08:42
Самолет из Москвы не может вылететь в Петрозаводск
Возможная причина задержки рейса – неочищенная посадочная полоса в аэропорту «Петрозаводск»
Самолет авиакомпании «Победа» не может вылететь из Москвы в Петрозаводск. Об этом нашему изданию сообщили пассажиры рейса.
«Аэропорт Петрозаводска закрыт как бы по причине чистки полосы. И поэтому мы сидим в самолете и не можем вылететь из Москвы. Почему они ее решили чистить только сейчас, и это стало сюрпризом даже для командира корабля»,
– сообщили нам жители карельской столицы.
По расписанию самолет авиакомпании «Победа» из Москвы в Петрозаводск должен был вылететь в 8:00. Прибытие было запланировано на 9:40. Сейчас на онлайн-табло в аэропорту «Петрозаводск» значится время прибытия в 10:10.
Мы будем следить за развитием событий.