Самолет из Москвы не может вылететь в Петрозаводск

Самолет авиакомпании «Победа» не может вылететь из Москвы в Петрозаводск. Об этом нашему изданию сообщили пассажиры рейса.

«Аэропорт Петрозаводска закрыт как бы по причине чистки полосы. И поэтому мы сидим в самолете и не можем вылететь из Москвы. Почему они ее решили чистить только сейчас, и это стало сюрпризом даже для командира корабля»,

– сообщили нам жители карельской столицы.

По расписанию самолет авиакомпании «Победа» из Москвы в Петрозаводск должен был вылететь в 8:00. Прибытие было запланировано на 9:40. Сейчас на онлайн-табло в аэропорту «Петрозаводск» значится время прибытия в 10:10.

Мы будем следить за развитием событий.