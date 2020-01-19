Росгвардейцы обеспечили порядок во время крещенских купаний

Росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Карелия

18 и 19 января православные верующие отмечают Крещение Господня или Богоявление. В эти дни в храмах Карелии проходят богослужения и крещенские купания. Росгвардейцы совместно с полицейскими обеспечивали охрану правопорядка и общественную безопасность.

Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия перед началом богослужений проверили территории храмов и церквей, а также обследовали место массовых крещенских купаний. Сотрудники вневедомственной охраны непосредственно следили за безопасностью жителей и гостей Карелии во время проведения праздничных мероприятий.

В этом году в Петрозаводске Крещенские купания проходили на Онежской набережной. Мероприятие началось в 23:00 18 января и закончилось в 03:00 19 января. В связи с отсутствием льда на озере в этом году верующие заходили в воду с берега – наземную купель – напротив памятника Петру I в центре карельской столицы. Для всех желающих окунуться в святую воду поставили две палатки для переодевания и организовали полевую кухню. Во время купаний дежурили также сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

Общественный порядок и безопасность граждан в крещенскую ночь обеспечены в полном объеме, правонарушений не допущено.

Об очередях на крещенских купаниях в Петрозаводске читайте здесь.