Крещенские купания прошли в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске прошли крещенские купания. В этом году по причине отсутствия льда в акватории Онежского озера, а также возможного волнения на водоеме обряд прошел в наземной купели на Онежской набережной возле памятника Петру I. Организатором выступило городское казачье общество «Петрозаводское».

Несмотря на отсутствие снега и льда, окунуться в купель пришли сотни горожан, которые выстроились в огромную очередь перед металлоискателями. Фотографии с места купаний опубликовал паблик «Подслушано в Петрозаводске».

«Крещение в ПТЗ, вот такая «удобная» для горожан организация купания. М-да»,

– подписаны снимки в паблике.

За безопасностью горожан следили сотрудники МЧС России, полиции, КРПСС, а также медики и представители мэрии. Всего в Карелии крещенскую ночь организовали 12 мест для массового купания, безопасность на которых обеспечивают 129 спасателей и 30 единиц техники. Отметим, что купания в этом году были разрешены не во всех районах республики. Так, в Суоярвском районе их запретили из-за оттепели, которая не позволяет безопасно выходить на лед.