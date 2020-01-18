Рейд «Контроль трезвости» пройдет в Крещение в Петрозаводске

19 и 20 января водителей Петрозаводска ждет массовая проверка. В эти дни в карельской столице пройдеет рейд «Контроль трезвости», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Сотрудники ГИБДД приводят печальную статистику. В 2019 году в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб, 17 получили травмы.

\Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения! Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102»,

– говорится в сообщении ГИБДД.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать ваши дети, родственники, друзья или близкие люди.