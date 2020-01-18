Сегодня ямочный ремонт ведется на Перевалке и в Пятом поселке

В Петрозаводске продолжается ямочный ремонт с применением холодного асфальта. На выходных работы ведутся на Перевалке и в Пятом поселке (Железнодорожный район), сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

«В рамках муниципального контракта по текущему содержанию автомобильных дорог Петрозаводска ООО «ТехРент» продолжает устранение аварийных деформаций асфальтобетонного покрытия.На выходных подрядчик проведет ямочный ремонт на улицах Ватутина, Связи, Матросова и Муезерской. Для устранения деформаций используется холодная асфальтобетонная смесь. Технология позволяет работать в существующих погодных условиях»,

– говорится в сообщении горадминистрации карельской столицы.

Администрация города просит водителей быть предельно внимательными на указанных участках и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.