Страховая компания получила штраф, взяв экс-чиновника на работу

Страховая компания и ее директор оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает прокуратура Карелии.

Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что что бывший ведущий специалист управления делами администрации Костомукшского городского округа в 2017 году была трудоустроена в страховое агентство публичного акционерного общества, зарегистрированного в Москве. При этом руководитель предприятия в нарушения закона в течение 10-ти дней не сообщил бывшему работодателю, что взял на работу экс-чиновника.

По результатам проверки прокурором г. Костомукши в отношении юридического лица и его директора возбудил дела об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 399 района Замоскворечье г. Москвы, рассмотрев материалы проверки, согласился с доводами прокуратуры и назначил юридическому лицу и его руководителю наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Постановления суда в законную силу не вступили.