Росгвардейцы изъяли из оборота 10 единиц огнестрельного оружия

Подведены итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия за неделю, сообщает пресс-служба карельского управления

С 6 по 12 января подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с региональными полицейскими провели более 110 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 9 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.

«Изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 159 патронов к нему, 10 единиц огнестрельного оружия – добровольно сдано гражданами»,

– говорится в сообщении.

Проведение ежегодной инвентаризации на объектах оборота оружия и патронов к нему продолжается в Карелии.