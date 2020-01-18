Девушка-колясочница из Карелии стала героиней шоу на Первом канале

Жительница Карелии Надежда Шпакова в пятницу, 17 января, стала героиней шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Программа получила название «Дом Надежды»

Надежда Шпакова живет в ненадлежащих жилищных условиях, в квартире, расположенной в двухэтажном деревянном доме в селе Святозеро Пряжинского района, который является аварийным и подлежит расселению. Однако до настоящего времени какого-либо жилья девушке администрацией Пряжинского национального муниципального района не предоставлено.

Ситуацией уже заинтересовался карельский следком.

«В ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту»,

– говорится в сообщении СУСК по РК.

Напомним, дом на улице Советской, 11 признали аварийным. Людям пообещали, что к 2019 году их переселят в новые квартиры. Но неожиданно их аварийный дом из программы выпал. Жильцы даже подавали в суд, но он признал решение администрации правомерным. Из восьми квартир в деревянном бараке жилая осталась одна. Все остальные соседи разъехались, а кто-то просто умер, не дождавшись переселения. Шпаковым уезжать некуда. В доме нет ни туалета, ни пандуса.