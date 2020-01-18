Бизнесмен осужден в Карелии за сокрытие налогов от государства

Руководитель предприятия в Костомукше – 36-летний местный житель – осужден за сокрытие денежных средств от налогообложения, сообщает прокуратура Карелии.

В суде было установлено, что у коммерческого общества, работающего в лесной сфере, в 2017-2018 г.г. имелась недоимка по налогам и страховым взносам в размере от шести до одиннадцати миллионов рублей.

Налоговый орган направлял в адрес общества требования о погашении недоимки, выставил инкассовые поручения на расчетный счет, а также вынес и направил в службу судебных приставов решения о взыскании налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Взыскать задолженность не представилось возможным, поскольку на счете юридического лица отсутствовали денежные средства.

В то же время, от контрагентов общества поступали платежи на сумму свыше десяти миллионов рублей, которые по указанию руководителя предприятия направлялись на счета другой подставной фирмы.

Суд учел полное возмещение причиненного государству ущерба. По предложению государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.