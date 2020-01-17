17 января 2020, 21:55
Общество

17 января: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

В деле об избиении охранником мальчика появился второй потерпевший. Сотрудника петрозаводского ЧОПа подозревают еще в одном эпизоде насилия над несовершеннолетним.

Современный автодром планируют построить в Петрозаводске. В республике хотят создать сеть профессиональных автошкол.

В Петрозаводске открылась выставка «Авангард XX век». Работы Сальвадора Дали, Марка Шагала, Рене Магритта и других известных художников привезли в Карелию.

Выходные: Сборка головоломок, триатлон и Крещенские купания. Обзор самых заметных событий уик-энда.

Больше 50 человек умерли от отравлений алкоголем в Карелии в 2019 году. За последние пять лет количество отравлений спиртосодержащей продукцией уменьшилось на 41%.

Карельский жулик обманывал население шести российских регионов. В Карелии привлечен к ответственности предприниматель, распространявший ложные уведомления «Об обязательной поверке приборов учета».

Синоптики не спешат радовать жителей Карелии хорошими прогнозами. Республиканские и федеральные гидрометеорологические организации рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на ближайшей неделе.

Новый центр гемодиализа открылся в Петрозаводске. Немецкая компания инвестировала более 150 миллионов рублей в строительство нефрологического центра.

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