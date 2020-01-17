17 января: главные видео, фото и новости дня

— В деле об избиении охранником мальчика появился второй потерпевший. Сотрудника петрозаводского ЧОПа подозревают еще в одном эпизоде насилия над несовершеннолетним.

— Современный автодром планируют построить в Петрозаводске. В республике хотят создать сеть профессиональных автошкол.

— В Петрозаводске открылась выставка «Авангард XX век». Работы Сальвадора Дали, Марка Шагала, Рене Магритта и других известных художников привезли в Карелию.

— Выходные: Сборка головоломок, триатлон и Крещенские купания. Обзор самых заметных событий уик-энда.

— Больше 50 человек умерли от отравлений алкоголем в Карелии в 2019 году. За последние пять лет количество отравлений спиртосодержащей продукцией уменьшилось на 41%.

— Карельский жулик обманывал население шести российских регионов. В Карелии привлечен к ответственности предприниматель, распространявший ложные уведомления «Об обязательной поверке приборов учета».

— Синоптики не спешат радовать жителей Карелии хорошими прогнозами. Республиканские и федеральные гидрометеорологические организации рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды на ближайшей неделе.

— Новый центр гемодиализа открылся в Петрозаводске. Немецкая компания инвестировала более 150 миллионов рублей в строительство нефрологического центра.