17 января 2020, 20:02
Общество

Врач рассказал, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка

Больше половины жительниц Москвы впервые становятся мамами после 30 лет

Главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев рассказал, что больше половины москвичек впервые становятся мамами после 30.

«Из тенденций, которые мы видим в нашей сфере, это то, что наши пациенты становятся старше», - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам специалиста, это определяет внутреннюю структуру, поскольку пациенты более старшего возраста обретают различные соматические заболевания.

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материнство
Москва
дети