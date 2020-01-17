Врач рассказал, в каком возрасте москвички рожают первого ребенка

Главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев рассказал, что больше половины москвичек впервые становятся мамами после 30.

«Из тенденций, которые мы видим в нашей сфере, это то, что наши пациенты становятся старше», - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам специалиста, это определяет внутреннюю структуру, поскольку пациенты более старшего возраста обретают различные соматические заболевания.