МЧС опубликовало список купелей для крещенских купаний в Карелии

В ночь на 19 января жители Карелии смогут окунуться в иордани. Крещенские купания будут организованы в Лахденпохском, Лоухском, Олонецком, Сегежском, Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Кемском и Сортавальском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске. В Суоярвском районе купания оказались под запретом. Пресс-служба МЧС по Карелии сегодня представило перечень мест крещенских купаний.

Напомним, во время купаний безопасность будут обеспечивать 129 человек и 30 единиц техники. В местах купания будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС, ПСО и скорой медицинской помощи.

На массовых купаниях в Кеми, Медвежьегорске, Сортавале и Петрозаводске будут присутствовать специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы, среди которых есть профессиональные водолазы. В районах четко определено время, в течение которого жители смогут совершать омовение в купелях.

В Петрозаводске, как и год назад, купания пройдут у памятника Петру I с 23 часов 18 января до 3 часов 19 января. Как мы сообщали ранее, купания будут организованы в наземной купели, которую установят 18 января. Кроме того в ночь Крещенских купаний в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.