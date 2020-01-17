В Карелии энергетики перешли в режим повышенной готовности

С вечера пятницы карельский филиал компании «Россети Северо-Запад» перешел на режим повышенной готовности.

Ранее МЧС предупредило жителей Карелии, что утром и днем 18 января в северных районах республики ожидается сильный снег. Под действием неблагоприятых метеоусловий могут оказаться Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и Костомукша.

Как сообщает пресс-служба компании, мобильные бригады готовы оперативно приступить к восстановительным работам при возникновении нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики. Специалисты ведут непрерывный мониторинг метеообстановки.

«Россети Северо-Запад» напоминают жителям республики о запрете приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» 8-800-333-02-52, также есть сервис для обращений в электронном виде.