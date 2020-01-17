12 купелей организуют на Крещение в Карелии

В этом году в 11 районах Карелии и 2 городских округах организуют 12 специально оборудованных мест для массового купания людей на Крещение. Безопасность будут обеспечивать 129 человек и 30 единиц техники, рассказали в правительстве республики по итогам совещания в МЧС.

В местах купания будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС, ПСО и скорой медицинской помощи. На массовых купаниях в Кеми, Медвежьегорске, Сортавале и Петрозаводске будут присутствовать специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы, среди которых есть профессиональные водолазы. В районах четко определено время, в течение которого жители смогут совершать омовение в купелях.

В Петрозаводске, как и год назад, купания пройдут у памятника Петру I с 23 часов 18 января до 3 часов 19 января. Как мы сообщали ранее, купания будут организованы в наземной купели, которую установят 18 января. Кроме того в ночь Крещенских купаний в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

В случае непредвиденных ситуаций во время купаний необходимо звонить по телефонам 112 и 103.